Realme Cepleri Rahatlatacak Yeni Modeli Üzerinde Çalışıyor!

Realme çok yakın bir zamanda giriş segmenti içerisinde konumlanacak uygun fiyatlı bir model ile karşımıza çıkabilir. Yeni modele ait bazı detaylar ortaya çıktı!

Üçlü Kamera Kurulumu ile Gelecek

Akıllı telefon modellerinin günden güne daha pahalı bir hale geldiği dönemlerde bulunuyoruz ve uygun fiyata başarılı modeller bulmak eskisinden daha zor bir konuma geldi. Realme geçtiğimiz haftalarda giriş seviyesinde konumlanan C3 modelini tanıtmıştı. Buna karşın daha ucuz bir model de yakın bir zamanda gelecek gibi gözüküyor.

RMX2020 model numaralı yeni bir model geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG içerisinde onaylandı. MT6769 işlemciye sahip olan modelin 5,000 mAh kapasitesindeki batarya ile kutudan çıkacağı da onaylanmış verilerin arasında bulunuyor.

Buna ek olarak modelin arkada üçlü kamera kurulumu ile geleceği görülüyor. Bu kameralar 12 MP + 2 MP + 2 MP olarak belirtilmiş durumda. Baştaki ana kameraya makro ve derinlik sensörlerinin eşlik edeceğini düşünebiliriz. Buna ek olarak 5 MP ön kamera ve 6.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüklü ekran da verilerde ortaya çıkan detayların arasında.

Bu model, Realme C3 modelinin farklı bir versiyonu ya da C3i (3i ile karıştırılmamalı) olabilir. Yeni modelle ilgili önümüzdeki haftalarda daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz. Bu sırada ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.