Realme Coca-Cola Telefonu Yapıyor
Çinli teknoloji devi Realme, Coca-Cola telefonu yapacak. İşte detaylar!
Teknoloji dünyasında iki farklı firmanın güçlerini birleştirerek yeni bir ürün ortaya koyduğuna sıkça rastlıyoruz. Ancak yeni ortaya çıkan bir birliktelik, sizi çok şaşırtacak! Realme ile Coca-Cola beraber bir ürün tasarlamak için kolları sıvadı.
Yakın zamanda çıkış yapması beklenen Realme 10 Pro telefonu için Coca-Cola temalı özel bir sürüm üretildiği resmen ortaya çıktı. Peki, Coca-Cola telefonunun özellikleri nelerdir? Gelin beraber inceleyelim...
Coca-Cola Temalı Realme 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Cheers for real! pic.twitter.com/HMLxhHcQAP— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) January 27, 2023
Firmanın yakın zamanda amiral gemisi olarak piyasaya süreceği Realme 10 Pro, Coca-Cola özel sürümüne sahip olacak. Realme'nin CEO'su Madhav Sheth'in Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafta açık bir şekilde Realme 10 Pro üzerinde Coca-Cola görünmesi ve geçtiğimiz günlerde Coca-Cola tasarımına sahip Realme 10 Pro render görüntülerinin sızdırılması bu iddiayı kanıtlar nitelikte.
İddialara göre Realme 10 Pro'nun Hyperspace Gold modeli, Coca-Cola konseptine uygun olarak yeniden tasarlanacak. Sızdırılan görüntülerde ise klasik Coca-Cola logosunun telefonun arka kapağına işlendiği görülebiliyor. Coca-Cola telefonu, donanımsal açıdan Realme 10 Pro ile birebir aynı olacak. Öte yandan telefonda Coca-Cola temasına sahip özel arka planların da yer alması bekleniyor.
- Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, Wi-Fi
- Snapdragon 695, Octa Core, 2.2 GHz
- 6 GB RAM, 128 GB depolama
- 5000 mAh batarya, 33 W hızlı şarj desteği
- 6.72 inç, 1080 x 2400 px, 120 Hz ekran
- 108 MP + 2 MP çift kamera & 16 MP ön kamera
- Android 13
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