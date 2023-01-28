Realme Coca-Cola Telefonu Yapıyor

Teknoloji dünyasında iki farklı firmanın güçlerini birleştirerek yeni bir ürün ortaya koyduğuna sıkça rastlıyoruz. Ancak yeni ortaya çıkan bir birliktelik, sizi çok şaşırtacak! Realme ile Coca-Cola beraber bir ürün tasarlamak için kolları sıvadı.

Yakın zamanda çıkış yapması beklenen Realme 10 Pro telefonu için Coca-Cola temalı özel bir sürüm üretildiği resmen ortaya çıktı. Peki, Coca-Cola telefonunun özellikleri nelerdir? Gelin beraber inceleyelim...

Coca-Cola Temalı Realme 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Firmanın yakın zamanda amiral gemisi olarak piyasaya süreceği Realme 10 Pro, Coca-Cola özel sürümüne sahip olacak. Realme'nin CEO'su Madhav Sheth'in Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafta açık bir şekilde Realme 10 Pro üzerinde Coca-Cola görünmesi ve geçtiğimiz günlerde Coca-Cola tasarımına sahip Realme 10 Pro render görüntülerinin sızdırılması bu iddiayı kanıtlar nitelikte.

İddialara göre Realme 10 Pro'nun Hyperspace Gold modeli, Coca-Cola konseptine uygun olarak yeniden tasarlanacak. Sızdırılan görüntülerde ise klasik Coca-Cola logosunun telefonun arka kapağına işlendiği görülebiliyor. Coca-Cola telefonu, donanımsal açıdan Realme 10 Pro ile birebir aynı olacak. Öte yandan telefonda Coca-Cola temasına sahip özel arka planların da yer alması bekleniyor.