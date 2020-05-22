Realme Dört Ayda 10 Milyon Telefon Sattı

Çin'in en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından Realme, dünya genelinde 35 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu, realme'nin hızlı büyüme sürecindeki 2020 yılının ilk çeyreğinde (Counterpoint) küresel akıllı telefon sevkiyatları araştırmasına göre dünya sıralamasında 7. sıradaki yerini korumadan sonraki bir başka önemli başarısı olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ocak ayı sonunda küresel kullanıcı sayısı 25 milyona ulaşan Realme, büyüme ivmesini sürekli hızlandırarak sadece 4 ay içerisinde dünya genelinde 10 milyon kullanıcı daha kazandı. Ayrıca Çinli üretici salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara ve teknoloji sektörünün yüzde 31’lik satış kaybına rağmen Türkiye’de yüzde 40 büyüme kaydetti.

Realme satışları Koronavirüs'ten etkilenmedi

Realme akıllı telefon ürünleri dünya çapında genç tüketiciler tarafından benimsendi ve birçok özel satış gününde en çok satan ürünler haline geldi. Çin'de gerçekleştirilen festivalde e-ticaret platformlarının önceki satış rekorunu sadece 7 dakika içinde kırdı. Ayrıca Avrupa'daki Black Friday'in ilk gününde Realme X2 Pro, İspanya'da hem satış hem de satılan ürün sayısında ilk sırada yer aldı.

5G'yi Popülerleştiren marka olarak ön plana çıkan Realme, sürdürülebilir bir şekilde 5G ürünlerine her açıdan başka bir sürprizle buluşturuyor. realme, bu yılın ocak ayından itibaren realme X50 5G, realme X50 Pro 5G ve realme X50m'i piyasaya sürmüştü.