Realme, Dünyanın İlk 64MP Dörtlü Kamerasını Tanıtacak

Realme, 8 Ağustos'ta Hindistan'ın başkenti New Delhi'de düzenleyeceği etkinlikte dünyanın ilk 64MP çözünürlüklü dörtlü kamerasını tanıtacak.

Realme resmi Twitter hesabı üzerinden attığı twette "Dünyanın ilk akıllı telefon kamera teknolojisine tanık olmaya hazır olun. Bizi izlemeye devam edin #LeapToQuadCamera ve bir akıllı telefonda dünyanın ilk 64MP dört kamera teknolojisini ortaya koyuyoruz." dedi ve bir görsel yayınladı.

Yayınlanan görselde dört adet kamera sensörü yer almakta. Realme India CEO'su Madhav Sheth, geçtiğimiz günlerde 64MP kamera ile çekilen bir fotoğraf yayınlamıştı. Gelen sızıntılara göre Realme'nin dünyanın ilk 64MP dörtlü kamerasına sahip akıllı telefonun adı Realme X Pro olacak.

Get ready to witness some of the world's first in smartphone camera technology at the #realme camera innovation event. Stay Tuned as we #LeapToQuadCamera and reveal the world's first 64MP Quad Camera technology on a smartphone. pic.twitter.com/iN6xde6Y7l