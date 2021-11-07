Ortaya çıkan patent görsellerine göre Realme, ekran altı kameralı telefon üzerinde çalışıyor. Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin ekran altı kameraya sahip modeli ne zaman piyasaya süreceği de gün yüzüne çıktı. Patent görsellerine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Realme Ekran Altı Kameralı Telefon Ne Zaman Çıkacak?

ZTE, geçtiğimiz yıl Axon 20 5G modelini duyurarak ekran altı kameralı telefon piyasaya süren ilk marka oldu. ZTE'nin ardından Samsung ve Xiaomi şirketleri de ekran altı kameraya sahip telefonlar çıkardı. Bu yıl içerisinde Samsung şirketi Galaxy Z Fold3'ü piyasaya sürerken Xiaomi ise Mi Mix 4 modelini satışa sundu.

Yeni ortaya çıkan bilgiler Çin merkezli telefon üreticisi Realme'nin de ZTE, Samsung ve Xiaomi şirketlerinin arasına katılacağını gözler önüne serdi. The Mobile Hunt tarafından paylaşılan bilgilere göre Realme'nin patent görselleri gün yüzüne çıktı.

Yayımlanan patent görsellerine göre şirketin üzerinde çalıştığı telefonun ekranında herhangi bir kamera yer almıyor. Telefonun pop-up tarzında bir ön kameraya sahip olabileceğini düşünebilirsiniz ancak Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase, yaptığı açıklamada, Realme telefonlarının pop-up yani açılıp kapanabilen bir ön kamera ile gelmeyeceğini söylemişti.

Chase tarafından yapılan açıklama ve ortaya çıkan patent görselleri göz önünde bulundurulduğunda Çin merkezli telefon üreticisi, ekran altı kameraya sahip bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ayrıca söz konusu akıllı telefonun ekran altı parmak izi okuyucusuna da sahip olacağı ileri sürüldü.

Patent görsellerinde telefonun sol kısmında ses butonlarını, sağ kısmında ise güç butonunun yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka yüzeyinde üç adet kamera bulunuyor. Kamera modülü dikey dikdörtgen şeklinde tasarlanmış.

Akıllı telefonun üst kısmında herhangi bir port yer almıyor. Cihazın alt kısmında ise USB-C portu ve SIM kart yuvası bulunuyor. Söz konusu görsellere baktığımızda telefonun 3,5 mm kulaklık girişine sahip olmayacağını görüyoruz.

Realme şirketinin üzerinde çalıştığı akıllı telefon modelinin 2022 yılında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Realme'nin yanı sıra Honor, Oppo ve Vivo gibi Çinli telefon üreticilerinin de ekran altı ön kameraya sahip cihazlar üzerinde çalıştığı söyleniyor.