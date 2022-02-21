Realme En Hızlı Akıllı Telefon Şarjını Duyurmaya Hazırlanıyor!

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Realme, 28 Şubat'ta MWC 2022'de dünyanın en hızlı akıllı telefon şarjını piyasaya süreceğini duyurdu. Realme, bekleyenlerine en hızlı ve en verimli şarj teknolojisini getirebilmek için alanında yatırımlar yapmaya devam ediyor. İşte detaylar!

Realme'in En Hızlı Akıllı Telefon Şarjı Yatırımı

125W teknolojisini benimseyen markalardan olan realme, piyasada dikkat çekmeye devam ediyor. Realme, MWC 2022 etkinliğinde dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini de piyasaya sürmek için gerekli adımları atacak. Realme hızlı şarj teknolojisi, sınıfındaki rakipleri ile kıyaslandığında önde geleceği iddia ediliyor. ‘Go Premium’ olarak adlandırılan teknoloji ile kullanıcılarına ayrıcalıklı teknolojiyi vaad eden Realme, ArGe kaynaklarının yüzde 70’ini inovasyona yatırmaya devam ediyor.

Şarj teknolojisi ise bu kaynakların kullanım alanı için önemli bir payı oluşturmakta. Realme, yeni getireceği şarj teknolojisi ile akıllı telefonların daha kısa sürede verimli yollarla tamamen şarj olmasını sağlayacak. Tüm bunlarla beraber markadan gelen açıklamaya göre, Avrupa’nın ilk Snapdragon-8 Gen 1 destekli akıllı telefonu realme GT 2 Pro da MWC’de tanıtılacak ve belirlenen bölgelerde satış için piyasaya sürülecek.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3216 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip.

Gücünü Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. GPU tarafında ise Adreno 730 mevcut. Cihazda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Realme GT 2 Pro olarak isimlendirilen model 163,2 x 74,7 x 8,2 mm boyutlarında. Realme şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3 MP mikroskop kamera bulunuyor.

Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Realme GT 2 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,62 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP, diğer iki kamera açıklanmadı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Realme UI 3.0

Fiyat: 425 dolar (8 GB + 128 GB), 503 dolar (12 GB + 256 GB)

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