Realme GT 2 Pro, 7 Nisan'da Piyasaya Çıkıyor

Birkaç gün önce Realme'nin Hindistan şubesi, Realme GT 2 Pro'nun Hindistan'da 7 Nisan'da piyasaya çıkacağını duyurdu ancak bu tweet kısa süre sonra silindi ve planlarda bir değişiklik olduğunu düşündürdü. Çok süre geçmeden Realme bugün attığı yeni tweet'le GT 2 Pro'nun gerçekten de Hindistan'da 7 Nisan'da piyasaya çıkacağını duyurdu.

Lansman etkinliği Hindistan saatiyle 12:30'da başlayacak ve Realme Hindistan'ın YouTube kanalı ve Facebook sayfasında canlı yayınlanacak. Akıllı telefon markaları hâlihazırda Hindistan'da etkinliklere devam ettiğinden, Realme'nin 2022 amiral gemisi için yüz yüze bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapmasını bekliyorduk ancak görünen o ki Realme henüz buna hazır değil.

Realme, Hindistan'da 7 Nisan'da Pro modelinin yanı sıra vanilla GT 2'yi tanıtıp tanıtmayacağını açıklamadı ancak daha önce silinen tweet'in #realmeGT2Series'i içerdiğini ve yenisinin içermediğini hesaba katarsak GT 2'nin 7 Nisan'daki Hindistan lansmanında gözükmesi pek olası görünmüyor.

Get ready for the World's First Sustainably Designed Smartphone, the #realmeGT2Pro!



Truly, #GreaterThanYouSee.



Launching at 12:30 PM, 7th April on our official channels



Know more: https://t.co/fG8m8fNDKw pic.twitter.com/xBlfIl8OJw