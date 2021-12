Realme GT 2 Pro Devasa Depolama Alanı Seçeneğiyle Geliyor!

Realme GT 2 Pro depolama alanı ile ilgili oldukça önemli bir bilgi ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafa göre çok yakında satışa sunulması beklenen cihaz devasa depolama alanı ile birlikte gelecek. Yaşanan gelişme ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oldukça uzun bir süredir dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Realme GT 2 Pro modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte telefonun depolama alanı gün yüzüne çıktı.

Ishan Agarwal, Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşarak GT 2 Pro'nun devasa depolama alanı ile birlikte geleceğini gözler önüne serdi. Paylaşılan fotoğrafa göre GT 2 Pro modelinin depolama alanı seçeneklerinde 1 TB da yer alacak.

RMX3300 model numarasına sahip olan yeni akıllı telefon modeli Android 12 işletim sistemi ile birlikte gelecek. İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu OLED ekran üzerinde kullanıcılarına WQHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Realme şirketinin yeni akıllı telefon modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 12 GB RAM LPDDR5 yer alacak. Modelin birden fazla sürüme sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

realme recently announced that they are working on their most premium flagship #realmeGT2Pro, powered by #Snapdragon8Gen1 Mobile Platform. The live images shows off a 1TB Variant 👀



Looks like realme is going all out on with the memory and storage specs for the GT 2 Pro too! pic.twitter.com/Me7qoxD8ri