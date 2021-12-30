Realme GT 2 Pro Kamera Özellikleri Belli Oldu

Realme GT 2 Pro kamera özellikleri açıklandı. Peki, Çin merkezli telefon üreticisinin yeni üst düzey cihzında hangi sensörler yer alacak? Realme şirketinin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Realme GT 2 Pro, Kamera Tarafında Neler Sunacak?

Dünya genelinde oldukça uzun bir süredir çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Realme GT 2 Pro modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte telefonun kamera tarafında neler sunacağı belli oldu.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden GT 2 Pro modeline ilişkin önemli bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım, telefonun sahip olacağı kamera kurulumunu gözler önüne serdi.

GT 2 Pro isimli üst düzey akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ana kameranın Sony IMX766 sensörü içereceği açıklandı. Aynı sensörün Oppo Find X3 Pro ve OnePlus 9 Pro isimli modellerde de yer aldığını belirtelim.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen telefonda 150 derece görüş açısına sahip ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihazın arka yüzeyinde ayrıca mikroskop kamerası yer alacak. Şirket, mikroskop kamerayı "mikroskop 2.0" olarak nitelendirdi. Bu, sensörün mevcut mikroskop kameradan daha iyi performans sergileyeceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Realme GT 2 Pro isimli amiral gemisi modelinin depolama alanı ortaya çıkmıştı. Ishan Agarwal, Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşarak GT 2 Pro'nun devasa depolama alanı ile birlikte geleceğini gözler önüne sermişti. Paylaşılan fotoğrafa göre GT 2 Pro modelinin depolama alanı seçeneklerinde 1 TB da yer alacak.

RMX3300 model numarasına sahip olan yeni akıllı telefon modeli Android 12 işletim sistemi ile birlikte gelecek. İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu OLED ekran üzerinde kullanıcılarına WQHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

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