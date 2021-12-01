Realme GT 2 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Realme GT 2 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve render görüntüsü gün yüzüne çıktı. Ek olarak Realme CEO'su Sky Li, şirketin yeni akıllı telefon modeline ilişkin açıklamada bulundu. GT 2 Pro modeline dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Realme GT 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Ekran: 6,8 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: WQHD+

RAM: 12GB LPDDR5

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450)

Depolama Alanı: 256 GB UFS 2.1

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 12

Batarya: 5000 mAh 125W UltraDart hızlı şarj

Fiyat: 800 dolar

Uzun bir süredir dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen GT 2 Pro modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Realme CEO'su Sky Li, şirketin ilk premium amiral gemisi modelinin GT 2 Pro olarak adlandırılacağını duyurdu. Böylelikle telefonun ismi onaylanmış oldu.

Çin merkezli telefon üreticisi Realme'nin yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu OLED ekran üzerinde kullanıcılarına WQHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Realme şirketinin yeni akıllı telefon modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 12 GB RAM LPDDR5 ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alacak. Modelin birden fazla sürüme sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Realme GT 2 Pro isimli cihazın arka kısmında 50 MP + 50 MP + 8 MP kamera diziliminin yer alacağı ileri sürüldü. Onleaks tarafından paylaşılan render görüntülerine baktığımızda kamera modülünün yatay olarak konumlandırıldığını görüyoruz. İddiaya göre telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Paylaşılan bilgilere göre 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 125W UltraDart hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Premium amiral gemisinin 2022 yılında 800 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

Realme GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Realme telefonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.