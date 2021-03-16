Realme GT AnTuTu'dan Yasaklandı: İşte Nedeni!

Realme GT AnTuTu platformunda yasaklandı. Peki, akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız platform, Realme GT modelini neden yasakladı? Merak edilen konuya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Realme GT AnTuTu'dan Neden Yasaklandı?

AnTuTu, akıllı telefonları belirli kriterleri göz önünde bulundurarak teste tabi tutuyor. Teste tabi tutulan cihazlar sergiledikleri performansa göre belirli puanlar alıyor. İnsanlar bir akıllı telefon satın almadan önce bu puanları göz önünde bulunduruyor. Bu sebepten ötürü elde edilen puanlar, insanların akıllı telefon satın alma aşamasında oldukça önemli bir rol oynuyor.

Söz konusu puanların telefon satın alma aşamasında önemli rol oynaması nedeniyle bazı firmalar bazen hilelere başvurabiliyor. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme'nin de hile yapan firmalar arasında yer aldığı iddia edildi. Çinli firmanın Realme GT modelinde hile yaptığı ortaya çıktı.

Popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden açıklama yapan AnTuTu, firmanın söz konusu model için hileye başvurduğunu belirtti. Hile yapıldığı tespit edilmesi üzerine amiral gemisinin puanı üç aylığına platformdan kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre şirket, belirlenen süre içerisinde telefonda yer alan hileyi kaldırmazsa kalıcı olarak yasaklanacak.

Telefon, platformda yer alan testlerin ardından yaklaşık olarak 750 bin puan almıştı. Xiaomi Mi 11 modelinin aynı testte 708 bin puan aldığını belirtelim. Realme'nin hileye başvurarak telefonun daha yüksek puan almasını sağladığını görüyoruz.

Şubat Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu tarafından geçtiğimiz haftalarda Şubat 2021 en iyi Android telefonları açıklanmıştı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 ve Snapdragon 888 işlemcileri oluşturuyor. Listenin ilk sırasında Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 modeli yer almayı başarmıştı. Paylaşılan listenin tamamı şu şekilde: