Realme'nin Yeni Amiral Gemisi Realme GT Neo 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Kullanıcıları her detayıyla etkilemek için yaratılan Realme GT Neo 2, bugün itibariyle Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt üzerinden satışa çıkan Realme GT Neo 2, üstün özellikleri ile ayrıcalıklı bir deneyim arayan kullanıcıları kendine hayran bırakacak. Realme’nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 3 ise Vatan Bilgisayar'da satışta olacak.

Türkiye'de akıllı telefon sektöründe yaptığı atılımlar ve yatırımlar ile dikkat çeken Realme, üstün performansını kullanıcılarla buluşturduğu GT serisini Realme GT Neo 2 ile genişletmeye devam ediyor. Bugün Realme, Youtube ve Facebook kanalları üzerinde gerçekleşecek online lansman ile tüm detayları paylaşılacak Realme GT Neo 2, gün içinde Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt kanallarında satışa sunulacak. Realme’nin en yenilikçi akıllı telefonlarından biri olma özelliğini taşıyan GT Neo 2, sahip olduğu inovatif detaylar ve üstün performans sağlayan teknik özellikleri ile hem teknoloji meraklılarını hem de performans tutkunlarını memnun edecek.

Bir Amiral Gemisinden Daha Fazlası

Realme GT Neo 2 üstün performansı, eşsiz tasarımı ve yenilikçi özellikleri ile çok yönlü bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Gücünü Qualcomm'un en yeni 8 serisi işlemcisi olan Snapdragon 870 5G'den alan Realme GT Neo 2, 7nm işleme teknolojisi ve 3.2Ghz CPU, 670MHz GPU hızı sayesinde oyun ve uygulamalarda her an etkileyici bir performans sergiliyor. Akıllı telefonunuzun CPU performansını ve dokunma yenileme hızını artıran GT Mode 2.0 sayesinde ise oyun keyfiniz hiç hız kesmeden devam ediyor.

5000 mAh büyüklüğündeki batarya ile oyun oynuyor, film izliyor veya müzik dinliyor dâhi olsanız uzun süreli bir kullanım sunarak eğlencenizin istediğiniz kadar devam etmesine yardımcı oluyor. Üstelik, 65W SuperDart Hızlı Şarj teknolojisi ile GT NEO 2 yalnızca 36 dakikada %100 şarj olabiliyor. Dinamik RAM genişletme özelliği ile 12 GB olan RAM 19 GB’a kadar genişletilebilerek en zorlayıcı anlarda dâhi performans kaybı yaşamanızın önüne geçiyor. HDR10+ destekli 6.63” 1080 x 2400 çözünürlüklü AMOLED ekran gerçeğe yakın canlılıkta sunduğu görüntü ile hem oyun oynarken hem telefonunuzdan bir şeyler izlerken akıcı ve pürüzsüz bir görüntünün keyfini sürmenizi sağlıyor. 64 MP ana kamera, 119° geniş açılı lens ve 4cm makro lens üçlü kamera sistemi ise her an profesyonel kalitesinde fotoğraf ve videolar ile mutlu anlarınızı ölümsüzleştirmenizi sağlıyor.

Realme GT Neo 2 Özellikleri