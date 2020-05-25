Realme İki Yeni Akıllı Televizyon Modelini Tanıttı!

Realme 25 Mayıs'ta gerçekleştirdiği etkinlikte birçok akıllı modelini tanıttı. Bunların biriside Realme'nin yeni akıllı televizyon modelleri. İşte Realme'nin 80cm ve 108cm boyutlarındaki iki yeni Smart TV'si!

Akıllı kelimesi teknoloji ile iyice hayatımızın içerisine girdi. Akıllı telefon ile başlayan bu kullanım, artık tüm teknolojik cihazlarda var. Akıllı televizyonlarda artık çok popüler. Hatta insanlar artık normal televizyon kullanmıyor diyebiliriz. Realme'de bu işin içerisinde girdi. Realme, Çin'de ve Hindistan'da aynı anda gerçekleştirdiği etkinlikte ilk akıllı televizyonlarını tanıttı.

Realme Smart TV'lerin Özellikleri!

Realme gerçekleştirdiği etkinlikte 32" ve 43" boyutlarındaki iki yeni Smart TV modelini tanıttı. Çerçevesiz LED ekranlara, sahip bu televizyonlar Android TV, Dolby hoparlörler ve dört çekirdekli CPU ile beraber geliyor. Yapay parlaklık, renk, kontrast, saflık ve netliği geliştirerek fiyat performans sunmayı planlayan Realme, izleme açısı 178 derece olan iki yeni Akıllı TV ortaya çıkardı.

Realme üzerinde MediaTek tarafından geliştirilen dört çekirdekli işlemcileri taşıyan televizyon modellerini ortaya çıkardı. Mali-470 GPU, 1GB Ram ve 8GB depolamaya sahip bu televizyonlar, sürükleyici bir izlenim oluşturmak için çaba sarf ediyor. 32" boyutundaki televizyon 8.7mm ultra ince çerçevelere sahip. İçerisinde iki çift hoparlör taşıyan bu Akıllı TV'ler 24W Dolby Audio teknolojisine sahip.

Tabi bu cihazı Akıllı TV yapan özellik Android TV ve Google Asistan. Bu teknolojiler sayesinde bu televizyon üzerinden Youtube, Netflix, Primve, LiveTV, Disney+ gibi birçok platforma ulaşabileceksiniz. Tabi Play Store'daki 5000'in üzerindeki uygulama da cihaz ile beraber gelecek. Aynı zamanda Google Asistan uzaktan kumandadaki bir düğmeyle etkinleştiriliyor ve sorduğunuz sorulara yanıt verebiliyor.

Realme Smart TV'lerin Fiyatları!

Üç adet HDMI, iki adet UBS ve bir LAN bağlantı noktası bulunan bu TV'lerin Wifi ve Bluetooth 5.2 destekleri de var. Fiyatları ise 32" için 170 Dolar, 43" için ise 290 Dolar. 2 Haziran'da satışa sunulacak olan bu iki TV bakalım ne kadar satacak.