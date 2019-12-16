Realme İlk Yılında Fırtınalar Estirdi

Mayıs 2018 tarihinde faaliyete geçen Realme, ilk yılında fırtınalar estirmeyi başardı.

15 Milyon Birim Sattı!

Faaliyete geçtiği ilk bir yıllık süre içerisinde 15 milyon birim akıllı telefon satışı gerçekleştiren Realme, Mayıs 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasındaki ikinci senede bunun iki katını hedefliyor.

Hindistan pazarında akıllı telefon üreticileri arasında bulunan rekabet satışları oldukça zora sokan bir yapıya sahip. Nitekim Xiaomi, beş yıl gibi bir sürenin ardından pazar lideri haline gelebilmişti. Bununla birlikte Realme, bir yıllık süre içerisinde en iyiler arasına girmeyi başardı.

Hindistan pazarında Xiaomi yüzde 27,1 oranında, Samsung yüzde 18,9 oranında ve Vivo yüzde 15,2 oranında pazar payına sahip. Realme ise bu üç markanın ardından yüzde 14,3 pazar payı ile gelmekte. Bir yandan pazarın en hızlı büyüyen markası olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca her çeyrek aralıksız büyüme gösteren tek şirket olmayı da başardı.

Oppo markasının çatısı altında başlayan Realme, şu an ayrı bir marka olma yolunda ilerliyor. Buna karşın en azından Hindistan pazarında Oppo'nun fabrikalarını kullanmaya devam ettiğini söyleyelim.