Realme İndirimleri Büyük Fırsatlar Sunuyor

Hindistan pazarında yakaladığı başarının ardından Türkiye'ye gelen Realme markası, önemli bir kitle yakalamıştı. Bugün itibarıyla başlayan Realme indirimleri, yeni telefon almak isteyenleri yakından ilgilendirecek detaylar içeriyor.

Zamanı Geldi sloganıyla Hindistan akıllı telefon pazarında önemli bir pay sahibi olan Realme, ortaya çıkardığı fiyat performans modelleri ile çok sevilmişti. Realme, en iyi tasarım ve performansa sahip yüksek kaliteli akıllı telefonlar sağlama konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji markası olma amacıyla yola çıkmıştı. Marka, 4 Mayıs 2018'de Sky Li ve Madhav Sheth tarafından akıllı telefon sektöründe zengin deneyime sahip genç bir ekiple resmi olarak kurulmuş ve üretime geçmişti.

Realme Sevgililer Günü İndirimleri

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu yıldız ürünü realme XT, ve geçtiğimiz günlerde tüketici ile buluşan realme 5i Sevgililer Günü’ne özel çok özel fiyatlarla teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Realme XT, 14 Şubat tarihine kadar 2999 TL yerine 2599 TL fiyatla satışa sunulurken, realme 5i ise yine 14 Şubat tarihine kadar 1699 TL yerine 1499 TL etiket fiyatı ile satılacak.

Realme XT Özellikleri

Realme XT, 6,4 inç büyüklüğünde 2340x1080 piksel çözünürlükte Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü 10nm üretim teknolojisine sahip Snapdragon 712 yonga setinden güç alan Realme XT, 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere toplamda 4 adet kamera sensörü yer almakta. Ön tarafta ise 16 MP kamera sensörü mevcut. 4.000 mAh bataryaya sahip olan Realme XT, USB Type-C portu üzerinden şarj oluyor ve kutusundan 20W hızlı şarj adaptörü ile çıkıyor.

Android Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzüne sahip olan Realme XT, tasarımı ile kendisine hayran bırakıyor.

Realme 5i Özellikleri

Realme 5i, 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Realme 5i'de damla çentik bulunuyor. Şir ket, çentiğin Realme 5'te bulunandan %39 daha küçük olduğunu söylemekte. Sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden güç alan Realme 5i'de 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Realme 5i'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 12MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP portre kamera ve 2MP makro lens. Cihazın ön kısmında ise bir adet 8MP'lik kamera sensörü yer almakta. 5.000 mAh bataryaya sahip olan cihazın 30 güne kadar bekleme süresinin olduğu söyleniyor.