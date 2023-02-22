Realme, iPhone 14 Pro'daki "Dinamik Ada"yı Kopyaladı

Apple, sektörde paradigma değiştirebilen bir şirket olarak tanınıyor. En son piyasaya sürülen iPhone 14 serisi, tasarım anlamında bir önceki nesilen çok farklı olmasa da kameraları aktif bir gizleme şekli olarak kullanılan Dinamik Ada, oldukça tartışıldı. Bu tasarım haliyle Android telefonlara yansıdı.

Realme CEO'su Madhav Sheth, önümüzdeki günlerde piyasaya sürecekleri Realme C serisi telefonlarda iPhone 14 Pro'larda bulunan Dinamik Ada benzeri bir tasarımın yer alacağını doğruladı.

Realme C Serisinde Bizleri Neler Bekliyor?

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te yer alan Dinamik Ada, panel içerisine gizlenmiş olan kameraların yarattığı çerçeve görüntüsünü daha aktif bir şekilde kullanmak amacıyla geliştirilmişti. Dinamik Ada olarak adlandırılan bu bölüm, kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sağlıyordu.

Realme, Mini Capsule adını verdiği kendi tasarımında şarj durumunun görülebildiği saptandı. Öte yandan tasarım hakkında diğer detaylar ortaya çıkmamışken özel bir ad verilmesi sebebiyle Mini Capsule'ün iPhone 14 Pro'lardakine benzer bir şekilde aktif olarak kullanılacağı düşünülüyor.