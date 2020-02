Realme, LPDDR5'li 5G Akıllı Telefonunu MWC 2020'de Tanıtabilir

Realme Global Pazarlama Başkan Yardımcısı Xu Qi, şirketin yakında LPDDR5 destekleyen 5G amiral gemisi telefonunu çıkaracağını duyurdu. Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 etkinliğinde Realme’nin üst seviye akıllı telefonunu görebiliriz.

Türkiye pazarına iddialı giriş yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’den üst düzey yönetici, bu bilgiyi Weibo’da resmi hesabı üzerinden paylaştı. Çin mikroblog web sitesindeki yazıda iki anahtar kelime (5G amiral gemisi ve LPPDDR5) ve “Çok yakında geliyor” ifadesi dikkat çekiyor. Şu an için Realme’nin LPDDR5 bellek yongalarını nereden tedarik ettiğini bilmiyoruz. Bellek yonga üreticisi Micron Technology, dünyanın ilk seri üretilen düşük güçlü DDR5 RAM yongalarını sunduğunu açıklamıştı. Realme 5G akıllı telefonunun Micron’un yeni bellek yonga setlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Öncesinde RMX205 model numarasını taşıyan Realme akıllı telefon Çin hükümetinin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. SD ve NSA modlarında 5G ağını desteklediği için amiral gemisi akıllı telefeon olduğu tahmin ediliyor.

