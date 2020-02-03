Realme, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) İlk Akıllı TV Modelini Tanıtacak

Mobil Dünya Kongresi Realme için hareketli geçecek gibi görünüyor. Şirketin CMO’su Francis Wang, Şubat’ta düzenlenecek MWC etkinliği öncesinde akıllı telefon ve akıllı bilekliğin (veya akıllı saatin) tanıtımını yapacaklarını söylemişti. Söylentilere göre Realme’nin ilk akıllı televizyon modelini Barcelona’daki etkinlikte göreceğiz.

Yakın zamanda Türkiye pazarına giren Çinli üreticilerden Realme, 24 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde ilk Akıllı TV modelini tanıtacak. Realme TV, markanın en güçlü bölgesi olan Hindistan pazarını hedef alacak. Beklendiği üzere televizyon bütçe dostu fiyat segmentinde olacak. Boyutunun ne olacağını veya hangi özellikleri sunacağını henüz bilmiyoruz. Şirketin en büyük rakibi Xiaomi’nin bu pazarda birkaç TV modeli bulunuyor. OnePlus’ın da akıllı TV’leri mevcut. Hatta Nokia’nın bile Hindistan’a özel Akıllı TV’si bulunuyor. Ayrıca Honor Vision TV bu çeyrekte tanıtılacak.

TV ve akıllı bilekliğin yanı sıra şirket bu ay (tahminen 6 Şubat) Realme C3’ü tanıtacak. ColorOS 7 ile özelleştirilen Android 10’lu ilk model olacak olan Realme C3’ün MediaTek Helio G70 işlemci, 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor.