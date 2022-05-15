Realme Narzo 50 5G'nin Yeni Renk Seçeneği Sızdırıldı

Realme, 18 Mayıs'ta Narzo 50 5G'yi tanıtacak. Şirket henüz bu konuda daha fazla detay açıklamadı ancak bu hafta başında sızdırılan ve aynı zamanda akıllı telefonun siyah renkte olduğunu gösteren birkaç görüntü sayesinde cihazın nasıl görüneceğini biliyoruz. Şimdi ise Narzo'nun 5G fotoğraflarından oluşan yeni bir set ortaya çıktı ve akıllı telefonun mavi tonunu gösterirken aynı zamanda önceki tasarım sızıntısını da doğruluyor.

Kaynak, Narzo 50 5G'nin 8 mm kalınlığında olacağını ve arka panelinin tasarımının kevlar hız dokusundan ilham aldığını iddia ediyor. Ayrıca kaynak, Narzo 50 5G'nin siyah renkte de satılacağını ve daha önce sızdırılan görüntülerden çok daha koyu olacağını söylüyor.

Realme Narzo 50 5G Özellikleri

Realme Narzo 50 5G'nin Dimensity 810 işlemci, 6,58" 90Hz FullHD+ AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ve 33 W hızlı şarjlı 4,800 mAh pil ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ana kameranın ise 2MP derinlik sensörüyle birleştirilen bir 13MP sensör kullandığı söyleniyor.

Narzo 50 5G'ye önümüzdeki Çarşamba günü düzenlenecek olan etkinlikte Narzo 50 Pro 5G eşlik edecek ve bu cihazda ise Dimensity 920 işlemcinin kullanılacağı belirtiliyor.

Realme ayrıca 1.69 inç renkli ekran, cilt ve vücut sıcaklığı izleme ve kalp atış hızı sensörü ile TechLife Watch SZ100 akıllı saatini de etkinlikte tanıtacak. Realme, akıllı saatin pilinin tek bir şarjda 12 günlük dayanıklılık sunacağını söylüyor ancak pil boyutunu henüz açıklamadı.