Realme Narzo 50A Prime 22 Mart'ta Tanıtılacak: İşte İlk Özellikler

Realme'nin Narzo 50 serisi şu anda üç telefona ev sahipliği yapıyor. Narzo 50, Narzo 50i ve Narzo 50A. Şirketin Endonezya'da Narzo 50A Prime'ı tanıtacağı 22 Mart tarihinde bu sayı dörde çıkacak.

Realme, Narzo 50A Prime'ın teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı ancak şirket, akıllı telefonun 6,6" inç büyüklüğünde 1080p ekrana sahip olacağını ve üçlü arka kamera sisteminde ana kamera görevini 50MP kameranın üstleneceğini doğruladı.

Realme Narzo 50A Prime Teknik Özellikleri

Realme'nin Endonezya şubesinin resmi internet sitesinde paylaştığı görsel, Narzo 50A Prime'ın tasarım ve renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor. Akıllı telefon çentikli bir ekrana sahip ve çerçevesinin düzlüğü de ilgi çekici. Telefonun sağ kısmındaki güç butonu aynı zamanda parmak izi tarayıcısı işlevi görüyor. Alt kısmında ise USB-C girişi, 3.5 mm. kulaklık jakı, mikrofon ve hoparlör bulunuyor.

Narzo 50A Prime'ın ayrıca 5.000 mAh pil, 18W şarj ve Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile gelmesi bekleniyor. Etkinliğe bir haftadan fazla bir süre var ancak Realme'nin telefonu reklamlarla desteklemek adına Narzo 50A Prime hakkında yakın zamanda çok daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz.