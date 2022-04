Realme Narzo 50A Prime 25 Nisan'da Piyasaya Sürülecek: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, önümüzdeki hafta Hindistan'da iki yeni etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 29 Nisan'da Realme GT Neo 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi ise Narzo 50A Prime'ı piyasaya süreceği açıklandı.

Son zamanlarda Narzo 50A Prime'ın Amazon'da listelendiği görüldü ve bu, cihazın e-ticaret platformlarından satışa sunulduğunu göstermiş oldu. Bilmeyenler için cihaz daha önce Mart ayında Endonezya'da piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen bir ayın ardından cihaz Hindistan pazarına da geliyor. Resmî notlara göre Çinli akıllı telefon üreticisi, Narzo 50A Prime'ı GT Neo 3'ten önce tanıtacak ve 25 Nisan'da bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak.

This one’s going to level up your smartphone viewing experience manifolds!



The #realmenarzo50APrime coming with some #MassivePowerMightyPerformance at 12:30 PM, 25th April, on our official channels.



