Realme Narzo 50A Prime 25 Nisan'da Piyasaya Sürülecek: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme, önümüzdeki hafta Hindistan'da iki yeni etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 29 Nisan'da Realme GT Neo 3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi ise Narzo 50A Prime'ı piyasaya süreceği açıklandı.

Son zamanlarda Narzo 50A Prime'ın Amazon'da listelendiği görüldü ve bu, cihazın e-ticaret platformlarından satışa sunulduğunu göstermiş oldu. Bilmeyenler için cihaz daha önce Mart ayında Endonezya'da piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen bir ayın ardından cihaz Hindistan pazarına da geliyor. Resmî notlara göre Çinli akıllı telefon üreticisi, Narzo 50A Prime'ı GT Neo 3'ten önce tanıtacak ve 25 Nisan'da bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Realme, Narzo 50A Prime'ı Tanıtacağı Etkinliği Duyurdu

This one’s going to level up your smartphone viewing experience manifolds!



The #realmenarzo50APrime coming with some #MassivePowerMightyPerformance at 12:30 PM, 25th April, on our official channels.



Know more: https://t.co/sttXp02pCn pic.twitter.com/6qLIj5HgaV — realme (@realmeIndia) April 21, 2022

Etkinlik YouTube'dan ve markanın diğer sosyal medya kanallarından yayınlanacak çevrim içi bir etkinlik olacak. Cihazın kendisinden bahsedecek olursak, Narzo 50A Prime'ın 20:9 en boy oranına, 180Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,6 inç FHD+ IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranın altında bir UNISOC T612 işlemci, 4GB RAM ve 64GB veya 128GB'a kadar dâhili depolama bulunacak. Depolama, bir MicroSD kart yuvası ile daha da genişletilebilecek.

Arka kameraya gelince 50MP ana kameranın yanında 2MP makro sensör ve 2MP portre lensinden oluşan üçlü kamera kurulumu olacak. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası bulunacak. Diğer özellikler arasında yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Tip C bağlantı noktası ve 18W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil yer alıyor. Cihazın 64GB modeli için 10.000 INR (yaklaşık 131$) ve 128GB modeli için 12.000 INR (yaklaşık 157$) civarında bir fiyat etiketi bekleniyor.

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