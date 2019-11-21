Realme'nin Amiral Gemisi Modeli X2 Pro Tanıtıldı!

Realme'nin amiral gemisi modeli Realme X2 Pro tanıtıldı. Cihaz Hindistan'da satışa sunuldu.

Realme bugün bir amiral gemisi modelini tanıttı. Realme X2 Pro adı ile gelen bu yeni cihaz gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Aynı zamanda cihazın fiyatı pahalı değil. Gelin cihazın özelliklerine göz atalım. İşte karşınızda uygun fiyatlı amiral gemisi Realme X2 Pro!

Realme'nin yeni modeli X2 Pro, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile beraber geliyor. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Aynı zamanda 1080x2400 piksel Full HD+ çözünürlüğünde görüntü sunan cihaz, 2000000:1 kontrast oranı ile birlikte geliyor. Aynı zamanda bu ekran 90Hz yenileme hızına ve HDR10+ teknolojisine sahip. Ekranın üzerinde bir de parmak izi sensörü bulunuyor. Sensörün hızı ise 0.23 saniye olarak ölçülmüş.

İçerisinde Qualcomm'un Snapdragon 855+ yonga setini barındıran cihaz, bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR4x RAM Bellekleri ile destekleyecek. Depolama kısmında, 128GB ve 256GB gibi devasa harddiskler taşıyan Realme X2 Pro, MicroSD kart desteği de sunuyor.

Kamera olarak cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alıyor. Bunlar 64MP + 13MP + 8MP + 2MP olarak sıralanıyor. Ön kısımda ise 16MP'lik bir kamera yer alıyor. Cihazda Süper Makro Modu, 30fps'de 4K video çekimi, 960fps'de Ağır Çekim videolar, ön kamera için EIS, arka kamera için Ultra Görüntü Sabitleme, video Bokeh Efekti gibi özellikler de mevcut.

Cihazda 4000mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bu bataryanın 35 dakikada şarj olduğu iddia ediliyor. Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi ile çalışan cihaz performansından ödün vermiyor. Gelelim fiyat kısmına. Cihazın fiyat seçenekleri şu şekilde sıralanıyor: