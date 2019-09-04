Realme Q Kamerası İle Çekilen Görüntüler Yayınlandı

Realme'nin yarın tanıtacağı Realme Q, görünüşe göre kamerası ile hayran bırakacak. Şirket Realme Q kamerası ile çekilen bazı görüntüleri yayınladı.

48 MP ana sensöre sahip dörtlü kamera kurulumu ile gelecek olan Realme Q, daha çok kamerası ile ön plana çıkacak bir model. Gece çekimlerinde başarılı bir sensör olan Sony IM586'a yer verilen telefonda, makro kamera özelliğinin de bulunacağı biliniyor.

Modelin tanıtımına saatler kalmışken şirket yeni modelle çekilmiş bazı fotoğrafları ve tanıtım amaçlı düzenlenen videoları internet üzerinden paylaştı.

Işıklı ortamda oldukça başarılı sonuçlar veren model, az ışıklı ortamlarda da iyi sonuçlar sunuyor. Çekilen fotoğrafın altında yer alan 48 MP yapay zeka destekli dörtlü kamera ibaresi de, bilinen özellikleri doğrulamış oluyor. Şirketin makro çekim özelliğini tanıttığı videoya göz atmak isterseniz, aşağıdan izleyebilirsiniz.