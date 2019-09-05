Dört Arka Kameralı Realme Q Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme merakla beklenen akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Realme Q'nun teknik özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Realme Q Özellikleri

Realme Q, 6.3 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 yonga setinden alan akıllı telefonda üç farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 4GB RAM/ 64GB dahili depolama alanı, 6GB RAM/ 64GB dahili depolama alanı, 8GB RAM/ 128GB dahili depolama alanı.

Cihazın ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

4,035 mAh bataryadan beslenen Realme Q, 20 Watt'lık VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 9 Pie tabanlı Color OS6 ile gelen cihaz 9 Eylül'de resmi olarak satışa çıkacak.

Realme Q Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile gelen Realme Q'nun satış fiyatı şu şekilde:

4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı: 139 dolar.

6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı: 167 dolar.

8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı: 209 dolar.

Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.