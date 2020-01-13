Realme Türkiye'ye Giriş Yapmaya Hazırlanıyor!

2018 yılında akıllı telefon sektörüne giriş yapan realme, çok yakında ülkemizde de resmi faaliyete başlayacak.

Realme Türkiye'ye Geliyor!

Rakiplerine kıyasla daha kısa bir süredir akıllı telefon sektöründe yer alan realme, uygun fiyatlı ve rekabetçi modelleri ile birlikte yurt dışında önemli satış başarılarına imza attı. Henüz ilk yılında Hindistan pazarında dördüncü sıraya yerleşen şirket, küresel pazarda ise bir yılda yüzde 500 büyüme kaydetti.

Nitekim küresel sıralamada 2018 (üçüncü çeyrek) yılında kırk yedinci sırada olan realme, 2019 (üçüncü çeyrek) yılında yedinci sıraya kadar ilerledi.

Ülkemizde de akıllı telefon fiyatlarının oldukça önemli bir etmen olduğunu bildiğimiz için realme'nin oldukça iddialı bir rakip olacağını düşünebiliriz. Şirket, ocak ayından itibaren ülkemizde resmi olarak faaliyete başlamış olacak. Başlangıç aşamasında üç farklı model ile piyasaya giriş yapacak olan şirket, ilk olarak yalnızca akıllı telefon ile raflarda yerini almış olacak.

Bu üç modelin hangileri olduğu şu aşamada bilinmiyor. Buna ek olarak realme'nin ilerleyen dönemlerde aksesuar ve diğer akıllı cihazlar için de önemli planları var. Yani ilerleyen zamanlarda daha çok ürün çeşidi ile karşılaşmamız mümkün gibi gözüküyor.

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