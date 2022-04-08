Realme V23'ün Görselleri ve Özellikleri Sızdırıldı

Realme’nin yeni akıllı telefonu Realme V23, şirketin anavatanındaki en büyük şirketlerden biri olan China Telecom’un web sitesinde şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı.

Cihazın China Telecom üzerinde listelenmesi sonrası Realme V23’ün özellikleri ve fotoğrafları sızmış oldu. Görünüşe göre Mediatek işlemciye, iki kameraya ve büyük bir pile sahip bütçe dostu bir orta segment telefon bizleri bekliyor.

Realme V23, sızıntılara göre Dimensity 810 işlemciye sahip ve iki farklı RAM seçeneği ile listeleniyor. Bunlar 8GB ve 12GB, depolama kısmı ise 256GB. Ön tarafta 1080p çözünürlüklü 6.58 inç ekran ve su damlası çentikli 8MP selfie kamerası mevcut. Ekran yenileme hızı için 90Hz söylentileri mevcuttu ancak bu sızıntıda bununla ilgili bir bilgi yer almıyor. Arka tarafta ise 48MP ana kamera ve muhtemelen portre çekimleri için 2MP ikincil kamera bulunuyor. Pil kapasitesi ise 5.000 mAh ancak hızlı şarja sahip olup olmayacağı hakkında bir bilgi yok. Cihazda ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. V23'ün muhtemelen Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 ile gelecek. Cihazın ağırlık ve boy ölçülerine gelirsek, 186 gram ağırlığında ve 163.8 x 75.1 x 8mm boyutlarında olması bekleniyor.

Realme V23'ün 1.699 Yuan (~267 $) başlangıç fiyatına sahip olacağı düşünülüyor. Renk seçeneklerinde ise tahminler Glazed White ve Gravel Black seçeneklerine sahip olacağı yönünde. V23'ün Çin'de bu ay piyasaya çıkması bekleniyor.

Realme V23 Özellikleri