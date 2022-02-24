Realme, V25 Akıllı Telefonun Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Yeni Bir Teknolojiyle Geliyor

Realme, Ocak ayında Realme V15 5G’yi piyasaya sürmesinin ardından şimdi de V25 için hazırlık yapıyor. Realme CMO’su Xu Qi Chase tarafından duyurulan haberin yanında bir de daha önce Realme’de yer almayan yeni bir teknolojinin ilk kez V25’de kullanılacağı söylendi. CMO, yeni teknoloji ile ilgili olarak herhangi bir ayrıntı vermezken, cihaz hakkında da detay vermedi. Realme’nin V25’i 3 Mart’ta resmi olarak tanıtacağı öğrenildi.

RMX3475 model numaralı Realme cihazı, kısa süre önce Çin’in sertifika kurulu TENAA tarafından onaylanmıştı. Realme, cihazın V25 ismiyle 3 Mart’ta resmiyet kazanacağını duyurdu. Tanıtım afişinde yer alan telefonun daha önce TENAA kayıtlarındaki cihazla aynı olduğu görülüyor. 3 Mart’ta gerçekleşecek etkinlik, Çin’in yerel saatiyle 14:00’da başlayacak.

Realme V25, 'Yasak Şehir' Temasıyla Gelebilir!

Afişte ‘Yasak Şehir’ isimli Çin imparatorluğu sarayından da söz ediliyor. Bu saray, 500 yıl boyunca Çin’in siyasi merkezi olmuş önemli bir saraydır. Bu nedenle Realme’nin telefonun ‘Yasak Şehir versiyonunu’ çıkarması da muhtemel seçenekler arasında yer alıyor.

TENAA kayıtlarına göre, akıllı telefon 6.58 inç büyüklüğünde Full HD+ TFT ekranla geliyor. Akıllı telefonun kalbinde orta segment 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Pil kapasitesinin ise 4880 mAh olacağı belirtiliyor. Bellek seçenekleri 6, 8 ve 12 GB olarak sıralanırken; depolama alanı seçenekleri de 128 ve 256 GB olacak. Depolama alanı microSD kart desteğiyle genişletilebilecek.

Realme V25, üçlü bir arka kamera modülüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Burada 64 megapiksel ana kameraya 2 megapiksel çözünürlüklü iki sensör eşlik edecek. Telefonun önünde ise 16 megapiksel kamera bulunacak.