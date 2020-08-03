Realme V5 5G Tanıtıldı! İşte Realme V5 5G Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli teknoloji şirketi Realme, sahip olduğu teknik özellikler nedeni ile orta seviyeye konumlanan Realme V5 5G modelini tanıttı. Realme V5 5G, dörtlü kamera, büyük batarya kapasitesi, hızlı şarj teknolojisi ve 5G desteği ile dikkat çekiyor. Realme V5 5G özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Realme V5 5G Özellikleri

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme V5 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Realme V5 5G modelinin ekran gövde oranı ise %90.7 olarak belirtildi. Realme C15'in IPS LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Dimensity 720 işlemcisinden alan Realme V5 5G modelinin 6 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM seçeneklerine sahip. MicroSD kart desteğine sahip olan Realme V5 5G modelinde 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Realme V5 5G modelinin arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 119 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

30 Watt SuperDart hızlı şarj teknolojisine sahip olan Realme V5 5G, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme V5 5G sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 65 dakikada tamamen şarj olabiliyor. 194 gram ağırlığa sahip olan Realme V5 5G, yeşil, mavi ve gümüş renk seçeneklerine sahip.

Realme V5 5G modelinde parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Parmak izi okuyucusu, Realme V5 5G C15 modelinin yan tarafına eklenmiş. Realme V5 5G'de 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C portu, çift sim kartı desteği, Bluetooth 5.0, GPS, Wifi 802.11ac gibi özelliklere de sahip.

Realme V5 5G Fiyatı

7 Ağustos tarihinde Çin'de satışa sunulacak olan Realme V5 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu yaklaşık 215 dolar, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise yaklaşık 272 dolar fiyat etiketine sahip.