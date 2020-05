Realme Watch Videosu Paylaşıldı, Yakında Geliyor!

Realme, tüm pazarları ele geçirmekte kararlı görünüyor. Kurulmasından iki yıl sonra 35 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran şirket, sadece akıllı telefon pazarında değil akıllı bileklik, kulaklık, Akıllı TV pazarında da yer edinmeye çalışıyor. Çinli firma, çok yakında ilk akıllı saatini tanıtacak. Realme Watch akıllı saatin yakında piyasaya sürüleceğini gösteren yeni bir video paylaşıldı.

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında da etkili isimlerden Realme, yakında yeni AIoT (Nesnelerin Yapay Zekası) ürünlerinin tanıtılacağını müjdeleyen kısa bir video paylaştı. 7 saniyelik videoda Realme Watch gösteriliyor ancak daha önce CEO’nun bileğinde gördüğümüz gibi gizemli bir şekilde; detayları göremiyoruz.

It's #TimeToBeSmarter.

'Watch' this space for more. https://t.co/Z54A0Tl9f8