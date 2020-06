Realme Watch’a Büyük İlgi! Satışlar Hızlı Başladı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme Watch’un satışları oldukça hızlı başladı. Realme’nin yeni akıllı saati, Hindistan’da satışa çıkarıldıktan sonra 2 dakika içerisinde 15 bin'den fazla sattı.

Hindistan’da INR3,999 (yaklaşık 359 TL) fiyat etiketiyle satılan Realme Watch’a, şirketin resmi sitesi ve Flipkart üzerinden ulaşılabiliyor. Akıllı saat, 9 Haziran’da yerel saatle gün ortasında ikinci kez satışa sunulacak.

12 saat dilimi ile gelen Realme Watch’da 1.4 inç’lik dokunmatik bir ekran bulunuyor. Akıllı saat, 24x7 kalp atış hızı izleme, uyku izleme ve SpO2 takip özellikleriyle kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor.

Breaking records after records, in speed!

15K+ #realmeWatch units sold within 2 mins on 1st sale.



After Smartphones, Smart Audio and Smart TVs, now we are one more step closer in our journey of becoming the most popular Tech-Lifestyle brand with our Smart Watch.#TimeToBeSmarter pic.twitter.com/QmnqGC1WTU