Realme X, 48MP Ana Kameraya Sahip Olacak

Shenzhen merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni amiral gemisi Realme X’in 48 megapiksel kameraya sahip olacağını açıkladı.

Realme kısa süre önce Realme X'te AMOLED ekran olacağını gösteren bir poster paylaşmıştı. Çinli şirket şimdi de, yeni akıllı telefonunun f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48MP Sony IMX586 sensörüyle geleceğini doğrulayan bir poster daha yayınladı.

Görüntü ayrıca Realme X'in Realme 3 ile tanıtılan Nightscape Mode ile geleceğini de ortaya koyuyor.

Çentiksiz ekran tasarımını benimseyen Realme X, 16MP çözünürlüklü olduğu tahmin edilen pop-up yani açılır kapanır bir selfie kamerasına sahip olacak. TENAA listesi, akıllı telefonun 6.5 inçlik bir FHD + ekrana sahip olacağını ve 3.680 mAh batarya ile geleceğini gösteriyor.

Realme X'i çevreleyen söylentiler arasında, Snapdragon 730 SoC ve VOOC 3.0 hızlı şarj desteği de bulunuyor. Ayrıca bir ekran parmak izi tarayıcısıyla gelmesi de oldukça muhtemel; ancak bunun ekrana gömülü mü olacağı yoksa gövdede mi olacağı henüz belli değil.

Realme X'in piyasaya sürülmesine hala bir haftadan uzun bir süre var. O zamana kadar Çinli marka tarafından birkaç özelliğin daha duyurulması bekleniyor.

Çin merkezli bir tüketici elektroniği şirketi BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Realme, 4 Mayıs 2018’de kurulmuştu. Kısa zamanda önemli işlere imza atan marka, ilk yedi ayında Hindistan’ın en çok tercih edilen 3. akıllı telefon markası olmayı başarmıştı.