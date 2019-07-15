Realme X, Hindistan'da Satışa Çıkıyor

Geçtiğimiz aylarda Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan Realme X, bugün Realme 3i ile beraber Hindistan'da duyuruldu. Sizler için Realme X'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Realme X Özellikleri

Realme X, 6.53 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alan Realme X'de iki farklı RAM seçeneği bulunmakta. Bunlar: 4 GB RAM ve 8 GB RAM. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Realme X, açılıp kapanabilen kızaklı bir ön kamera ile gelmekte.

Bu ön kamera 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Cihazın arka tarafında 2 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kameralar: 48 megapiksel f/1.7 ana kamera ve 5 megapiksel f/2.4 portre fotoğraflar için yardımcı kamera. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihaz, Usb Type-C ile gelmekte. Cihazda herhangi bir çentik bulunmamakta.

Realme X Fiyatı

Realme X'in Hindistan'daki başlangıç satış fiyatı 248 dolar olarak açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ne yazık ki şimdilik bilinmiyor.

Sizler Realme X hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz ülkemizde satışa çıkar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!