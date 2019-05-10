Realme X, Snapdragon 710 ve 8GB RAM ile Gelecek

Android Q 10 güncellemesini ilk verecek üreticilerden biri olan Realme’nin yeni akıllı telefonu Realme X, Geekbench’de göründü. Orta seviye telefonlara güç veren Snapdragon 710 işlemciyle gelecek olan Realme X’in teknik özellikleri haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde Google I/O 2019 geliştiriciler konferansı - etkinliğinde Android Q’nun özellikleri, Android 10 ile gelen yenilikler gösterilmiş, Android Q Beta programına dahil edilen üreticiler de açıklanmıştı. Samsung’un olmamasıyla dikkat çeken, 12 üreticinin bulunduğu listede betayı alacak akıllı telefon modellerinden birisi de Realme 3 Pro idi. Bu yüzden Realme’nin 15 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı yeni cihazı önem taşıyor.

Realme X ve Realme X Lite Teknik Özellikleri:

Önümüzdeki hafta Çarşamba günkü etkinlikte Realme X ve Realme X Lite modellerinin tanıtılması bekleniyor. Geekbench uygulamasında her iki cihazın da teknik özellikleri net olarak ortaya çıktı: