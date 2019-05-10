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  4. Realme X, Snapdragon 710 ve 8GB RAM ile Gelecek

Realme X, Snapdragon 710 ve 8GB RAM ile Gelecek

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

Android Q 10 güncellemesini ilk verecek üreticilerden biri olan Realme’nin yeni akıllı telefonu Realme X, Geekbench’de göründü. Orta seviye telefonlara güç veren Snapdragon 710 işlemciyle gelecek olan Realme X’in teknik özellikleri haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde Google I/O 2019 geliştiriciler konferansı - etkinliğinde Android Q’nun özellikleri, Android 10 ile gelen yenilikler gösterilmiş, Android Q Beta programına dahil edilen üreticiler de açıklanmıştı. Samsung’un olmamasıyla dikkat çeken, 12 üreticinin bulunduğu listede betayı alacak akıllı telefon modellerinden birisi de Realme 3 Pro idi. Bu yüzden Realme’nin 15 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı yeni cihazı önem taşıyor.

Realme X ve Realme X Lite Teknik Özellikleri:

Önümüzdeki hafta Çarşamba günkü etkinlikte Realme X ve Realme X Lite modellerinin tanıtılması bekleniyor. Geekbench uygulamasında her iki cihazın da teknik özellikleri net olarak ortaya çıktı:

  Realme X (RMX1901) Realme X Lite (RMX1851)
İşlemci Snapdragon 710 Snapdragon 710
Bellek 4 / 8 GB 4 / 6 GB
İşletim Sistemi Android Pie Android Pie
Ekran 6.5 inç FHD+ (2340x1080) AMOLED 6.3 inç FHD+ (2340x1080) LCD
Arka Kamera 48 MP (Sony IMX586) + 5 MP 16 MP + 5 MP
Ön Kamera 16 MP açılır kamera 25 MP
Dahili Depolama 64 / 128 GB 64 / 128 GB
Harici Depolama Desteklenmiyor 256 GB'a Kadar
Renkler Siyah-Mavi, Beyaz Mavi, Mor
Parmak İzi Okuyucu Ekran İçinde Yanda
Batarya 3680 mAh 3960 mAh

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