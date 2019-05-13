Realme X Teknik Özelliklerinden Sonra Tasarımı da Netleşti

Realme’nin 48MP kameralı akıllı telefonu Realme X’in teknik özelliklerinden sonra tasarım detaylarını netleştiren basın görselleri de sızdırıldı. Snapdragon 710’dan güç alan telefon, Çarşamba günkü etkinlikte tanıtılacak.

Realme X Teknik Özellikleri

Google’ın yeni mobil işletim sistemi Android Q 10’u ilk verecek üreticilerden biri olan Realme, şu sıralar orta segmente konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Realme X’i tanıtma hazırlıklarında. Daha önce tasarımı ve kutusu sızdırılan telefonun resmi basın görselleri Weibo üzerinden paylaşıldı. Mavi/mor geçişli (punk blue) ve ışıkta farklı açılarda farklı renklere bürünen beyaz (steam white) ile görünen telefon, 6.5 inç FHD+ ince çerçeveli ve üzerinde parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED ekranla geliyor. Önde açılır (Pop-up) kamera sistemini kullanan kamerası, arkada 48MP ana kamera + 5MP derinlik sensörlü kamerasıyla dikkat çeken telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 710 mobil platform bulunuyor. Telefonun 128GB dahili depolama alanı artırılamıyor. VOOC 3.0 hızlı şarj destekleyen 3680 mAh bataryadan güç alan telefon, DC dimming ve Dolby surrond ses desteği sunuyor.

15 Mayıs’ta Pekin’de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanan Realme X hakkında daha detaylı bilgiyi etkinlik sonrası sizlerle paylaşacağız.