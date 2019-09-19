Realme X2 Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Realme X2 24 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak ve şimdiden telefonun 32MP selfie kamerası ve 64MP dörtlü kamera dizilimiyle geleceğini biliyoruz.

Bugün de cihazın gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alacağını öğrendik.

Realme, yonga setini doğrulamasının yanı sıra Weibo’da yeni bir görsel de paylaştı. Söz konusu görsele göre Realme X2’nin tasarımı, geçtiğimiz hafta Hindistan’da tanıtılan Realme XT modeline bir hayli benziyor.

Ayrıca bu görsel, cihazın Pearl White (İnci Beyazı) ve Pearl Blue (İnci Mavisi) olmak üzere iki farklı renk seçneğine sahip olduğunu da doğruluyor.

Güvenilir bir kaynağa göre, Çin’de piyasaya sürülecek olan Realme X2, aslında Aralık ayında Hindistan’da satışa sunulması beklenen XT 730G modelinin isim değişikliğine uğramış hali olacak.

XT 730G modelinin özünde, bir Snapdragon 730G yonga seti, 32MP selfie kamerası ve 30W VOOC hızlı şarj desteğine sahip bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Realme X2 önümüzdeki hafta Salı günü resmi olarak tanıtılacak.