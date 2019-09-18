Realme X2'nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Realme X2'nin teknik özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber Realme X2'nin sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

24 Eylül'de tanıtılacak olan Realme X2'nin bazı teknik özellikleri Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlandı. Weibo'da yayınlanan görsele göre, Realme X2'nin arka tarafında 64 megapiksellik dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

Akıllı telefonun ön tarafında ise 32 megapiksellik kamera sensörü yer alacak. Realme X2'nin ekranında herhangi bir çentiğin bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Cihazın Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alması beklenmekte.

30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Realme X2, tasarım olarak Realme XT'ye çok benzemekte.

Realme XT, Realme X2 ismi ile Çin'de lanse edilebilir. Cihazın kaç GB RAM'e ve kaç GB dahili depolama alanına sahip olacağı henüz açıklanmadı. Realme X2 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Realme X2'nin ne kadarlık fiyattan satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefon hakkında sızıntılar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!