Realme X2’nin Yeni İpucu Görseli Paylaşıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz hafta Hindistan’daki bir etkinlikte Realme XT adlı yeni telefonunu tanıtmıştı. Şirket şimdi de 24 Eylül’de Çin’de Realme X2 adlı yeni bir cihaz daha tanıtacağını duyurdu.

Şirket tarafından Weibo’da paylaşılan ipucu görseliyle, Realme X2’nin dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı ve ana kamerasının 64MP olacağı doğrulandı fakat bunun dışında cihazın diğer özellikleri hakkında herhangi bir ipucu verilmedi.

Geçtiğimiz hafta Hindistan’da gerçekleştirilen Realme XT tanıtım etkinliğinde, şirket bu telefonun başka bir versiyonu hakkında ipuçları vermişti. Söz konusu telefonun Snapdragon 730G yonga seti ve 30W VOOC Hızlı Şarj desteğiyle geleceği işaret edilmişti.

Bahsi geçen cihaz muhtemelen Realme X2 olacak ve Realme XT’nin Snapdragon 730G yonga setli versiyonu olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Cihazın daha sonra ise Aralık ayında Hindistan’da da satışa sunulması bekleniyor.

Realme X2’nin tanıtılmasına bir hafta kaldı ancak tanıtıma kadar telefon hakkında daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.

Realme XT