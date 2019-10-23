Tasarımı ile Göz Kamaştıran Realme X2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Realme yeni akıllı telefon modelini Çin'de kullanıcıların beğenisine sundu. Oppo'nun alt markası olan Realme yeni bir akıllı telefon duyurdu. Kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Realme X2 tanıtıldı. Gelin hep beraber Realme X2'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Realme X2, 19.5: 9 en boy oranı ve 1080 x 2340 pixel Full HD+ çözünürlük sunan damla çentikli 6.4 inçlik Super Amoled ekrana sahip. Cihazın ekran kasa oranı %91.9. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefonda iki farklı varyasyon bulunuyor. Cihaz iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip.

Bu RAM ve dahili depolama alanı seçenekleri şu şekilde: 6GB RAM / 64GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM / 128GB dahili depolama alanı. Realme X2'nin depolama alanı microSD kart yardımı ile kolaylıkla artırılabilmekte. Akıllı telefonun su damlası şeklindeki damla çentiğinde bir adet 32 megapiksellik ön kamera sensörü yer almakta. Cihazın arka tarafında ise toplamda dört adet kamera sensörü bulunmakta. Bu arka kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel süper geniş açı, 2 megapiksel makro lens ve son olarak portre fotoğraflar için 2 megapiksellik derinlik sensörü.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan Realme X2, ColosOS 6.1 üzerinde çalışmakta. Daha iyi bir performans için Realme X2, Frame Boost 2.0 ve Touch Boost 2.0 ile birlikte geliyor. Realme X2'de panoramik ses efektleri ve Hi-Res ses desteği için Dolby Atmos bulunmakta.

Realme X2, 4.000 mAh bataryadan beslenmekte. Akıllı telefon Oppo'nun 30 Watt'lık VOOC 4.0 flaş şarj teknolojisine sahip ve USB Type-C portu üzerinden şarj olmakta.

Realme X2 Fiyatı ve Özellikleri

Realme X2'nin Çin'deki satış fiyatı şu şekilde: