Realme X2 Pro 50 Watt'lık Süper Şarj ile Gelecek

Realme'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Realme X2 Pro hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Gelin hep beraber Realme X2 Pro'nun açıklanan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Realme resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Realme X2 Pro'nun 35 dakikada şarj olacağını ve 50 Watt'lık SuperVOOC Flaş Şarj ile geleceğini açıkladı. Akıllı telefonun bataryasının kaç mAh olacağı henüz bilinmiyor.

🔋Charging your phone completely in 35 minutes?



⚡️With realme X2 Pro, its possible thanks to its 50W SuperVOOC Flash Charge. The quickest charge in Europe.



More info: https://t.co/a2vwKm3xcf#FullSpeedFlagship #realmeX2Pro pic.twitter.com/nfs6vmFy0m — realme Europe (@realmeeurope) October 3, 2019

Realme X2 Pro'nun gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacağı ve 90Hz ekranın bulunacağı söylenmekte. Cihazın 64 megapiksellik dörtlü kamera sensörüne sahip olacağı konuşulmakta.

Cihazın arka tarafındaki telefoto kamera sensörünün 20x hibrit zoom yapacağı bilgisi bulunuyor. Bu kamera sensörünün 115 derece olacağı söyleniyor.

Realme X2 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Şirketin 4 Ekim'e kadar cihazı tanıtması bekleniyor. Realme yaptığı basın açıklamasında cihazın eş zamanlı olarak hem Asya'da hem de Avrupa'da satışa sunulacağını söyledi. Realme X2 Pro ile ilgili gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Realme X2 Pro hakkında detaylar geldilkçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!