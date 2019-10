Realme X2 Pro 50 Watt'lık Süper Şarj ile Gelecek

Realme'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli olan Realme X2 Pro hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Gelin hep beraber Realme X2 Pro'nun açıklanan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Realme resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Realme X2 Pro'nun 35 dakikada şarj olacağını ve 50 Watt'lık SuperVOOC Flaş Şarj ile geleceğini açıkladı. Akıllı telefonun bataryasının kaç mAh olacağı henüz bilinmiyor.

🔋Charging your phone completely in 35 minutes?



⚡️With realme X2 Pro, its possible thanks to its 50W SuperVOOC Flash Charge. The quickest charge in Europe.



