Realme X2 Pro 64MP Kamerayla Geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, tanıtımı yaklaşan Realme X2 Pro modelinin 64MP’lik dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini doğruladı.

Realme’nin portföyünde, dörtlü kamera dizilimine sahip 4 farklı akıllı telefon bulunuyor. Bunlar Realme 5, Realme 5 Pro, Realme XT ve Realme X2’den oluşuyor. Tüm bu modellerde dörtlü kamera dizilimi cihazların sol üst köşesinde yer alıyor fakat Realme X2 Pro’da durum daha farklı.

Realme X2 Pro’daki dörtlü kamera, cihazın köşesine değil de ortasına alt alta gelecek şekilde dizilmiş. Bu bilgi, Realme’nin kendisinden geldi. Çünkü şirketin Avrupa’ya ait internet sitesinde yapılan bir güncellemeyle, 20x hibrit zoom ile birlikte 64MP’lik dörtlü kamera kurulumunun varlığı doğrulandı.

Realme X2 Pro, şirketin Snapdragon 855+ yonga setiyle gelen ilk amiral gemisi olacak. Bunun yanı sıra, bir telefoto lens ve bir AMOLED panel olması muhtemel 90Hz Fluid Display özelliklerine sahip ilk Realme akıllı telefonu olacak.

Realme X2 Pro’da 50W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu özellik, akıllı telefon pazarında sunulan en hızlı şarj seçeneği olarak dikkat çekiyor.