Realme X2 Pro Canlı Şekilde Görüntülendi

Realme'nin çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Realme X2 Pro, canlı bir şekilde görüntülendi. Akıllı telefon tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep beraber Realme X2 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Realme X2 Pro sızıntılara göre gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855+ yonga setinden alacak. Cihazın ekranının 90Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Cihazın 64 megapiksellik dörtlü kamera sensörüne sahip olacağı konuşulmakta.

Realme X2 Pro'nun arka tarafındaki telefoto kamera sensörünün 20x hibrit zoom yapacağı bilgisi bulunuyor. Bu kamera sensörünün 115 derece olacağı söyleniyor. Hemen aşağıda bulunan görsellerden Realme X2 Pro'nun nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Realme X2 Pro

Cihazın arka tarafında bir adet Realme logosu bulunmakta ancak bu logo kameraların hemen sağ tarafına konumlandırılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Realme, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Realme X2 Pro'nun 35 dakikada şarj olacağını ve 50 Watt'lık SuperVOOC Flaş Şarj ile geleceğini açıklamıştı. Akıllı telefonun bataryasının kaç mAh olacağı henüz bilinmiyor.