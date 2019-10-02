Realme X2 Pro Geliyor! İşte Sızdırılan Özellikler

Realme'nin yepyeni bir akıllı telefon modeli tanıtacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Realme X2'yi duyuran şirket kısa süre içerisinde Realme X2 Pro'yu da tanıtacak.

Realme X2 Pro'nun birkaç özelliği ortaya çıktı ve cihazın İspanya'da "çok yakında" piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Realme X2 Pro'nun gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacağı ve 90Hz ekranın bulunacağı söylenmekte. Cihazın 64 megapiksellik dörtlü kamera sensörüne sahip olacağı konuşulmakta.

Cihazın arka tarafındaki telefoto kamera sensörünün 20x hibrit zoom yapacağı bilgisi bulunuyor. Bu kamera sensörünün 115 derece olacağı söyleniyor.

Realme X2 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Şirketin 4 Ekim'e kadar cihazı tanıtması bekleniyor. Realme yaptığı basın açıklamasında cihazın eş zamanlı olarak hem Asya'da hem de Avrupa'da satışa sunulacağını söyledi. Realme X2 Pro ile ilgili gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Realme X2 Pro hakkında detaylar geldilkçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!