Realme, X2 Pro’nun Hızlı Şarj Performansını Gösterdi

Oppo, 2018 yılının Haziran ayında Find X Lamborghini Edition adlı akıllı telefonuyla birlikte SuperVOOC hızlı şarj özelliğini de tanıtmıştı. Hatta telefonun gerçek performans testinde, bu özelliğin kağıt üzerinde olduğu kadar iyi olduğu görülmüştü.

Şimdilerde ise bu teknolojinin Realme X2 Pro’da karşımıza çıktığını göreceğiz. Realme, lansmanına 4 gün kalan X2 Pro’nun hızlı şarj özelliğini daha iyi göstermek için kısa ve sade bir video yayınladı. Videoda, telefonun %1 şarjdan %100 şarja sadece 30 dakika 53 saniyede ulaşıyor olması oldukça etkileyici.

Realme X2 Pro’nun özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; telefonun gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacağını, 90 Hz’lik bir ekrana ve 256GB UFS3.0 depolama alanına sahip olacağını biliyoruz.

64MP’lik bir kamera, telefoto kamerası ve ultra geniş açılı kameralarla gelen telefonda dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bu özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir telefon olan Realme X2 Pro, eğer agresif fiyat politikasını devam ettirirse akıllı telefon pazarında çok daha fazla ön plana çıkabilir.

Rakiplerine göre daha uygun bir fiyat etiketiyle gelmesi beklenen Realme X2 Pro 15 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak.