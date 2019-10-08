Realme X2 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdüren Realme, X2 Pro modelinin tanıtım tarihini açıkladı. İşte Realme X2 Pro çıkış tarihi!

Realme X2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket yeni amiral gemisi modelini 15 Ekim tarihinde tanıtacak. İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak olan model, aynı anda Asya ve Avrupa'da satışa sunulacak. Avrupa için tanıtımı İspanya'da yapılacak olsa da, Asya için tanıtımın nerede yapılacağı açıklanmadı.

Modelin pek çok özelliği hala gizemini korusa da, önemli temel birkaç bilgi daha önceden açıklanmıştı. İşte Realme X2 Pro özellikleri:

Gücünü Snapdragon 855 Plus işlemciden alacak olan Realme X2 Pro, şirketin iddialarına göre bu işlemciye sahip en uygun fiyatlı akıllı telefon modeli olacak. Bununla birlikte 90Hz ekran ile birlikte gelecek olan model, ön kamerayı damla çentiğin içerisinde gizleyecek. Yine şirketin iddialarına göre X2 Pro, 90Hz ekran yenileme hızına sahip en uygun fiyatlı akıllı telefon modeli de olacak

Ayrıca yeni modelin 64 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu ile kutudan çıkacağını, 20x zoom özellikleri ile de kullanıcıları hayran bırakacağını belirtelim. Dolby Atmos özellikli dual stereo hoparlör ile gelecek olan yeni amiral gemisi, 50W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine de sahip olacak.