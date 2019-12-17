Realme X2 Tanıtıldı! İşte Realme X2 Özellikleri

Eylül ayında Çin'de ilk defa gösterilen Realme markasının yeni modeli Realme X2, bugün itibarıyla Hindistan'da düzenlenen yeni tanıtım etkinliği ile resmi olarak gün yüzüne çıktı. Kamera özellikleri ile dikkatleri geçen Realme X2, özellikleri sayesinde tam bir fiyat performans canavarı olacağını da gösterdi.

Dörtlü kamera sistemi ile donanan Realme X2, VOOC 2.0 Hızlı Şarj detayına sahip 4000mAh bataryası sayesinde birçok kullanıcının ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. İşlemci olarak Snapdragon 730G tercih eden Realme X2, daha önce piyasaya sürülen Realme XT modelinin devamı olarak gösterildi. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülmeye hazırlanan Realme X2 özellikleri ise hemen aşağıda belirtilen şekilde oldu.

Realme X2 özellikleri

GÖVDE Boyutlar 158.7 x 75.2 x 8.6 mm Ağırlık 182 g Çerçeve Ön/Arka Cam (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve SIM Çift SIM

EKRAN Tip Super AMOLED, 16M renk Boyut 6.4 inch, 100.5 cm2 (~84.3% ekran çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi) Koruma Corning Gorilla Glass 5

PLATFORM İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 Çip Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) CPU Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) GPU Adreno 618

HAFIZA Kart slotları microSD - 256GB'a kadar Dahili 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS2.1

ANA KAMERA Dörtlü sistem 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm

2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera)

2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor Özellikler LED flaş, HDR, panorama Video [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS

ÖN KAMERA Tek 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Özellikler HDR Video [email protected]

SES Hoparlör Var 3.5mm jak Var Dolby Atmos

BAĞLANTI WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Var Radyo FM radyo USB 2.0, Type-C 1.0

DİĞER Sensörler Parmak izi (ekran altı), İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula