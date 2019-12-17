  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Realme X2 Tanıtıldı! İşte Realme X2 Özellikleri

Realme X2 Tanıtıldı! İşte Realme X2 Özellikleri

realme x2 özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil
Abone Ol

Eylül ayında Çin'de ilk defa gösterilen Realme markasının yeni modeli Realme X2, bugün itibarıyla Hindistan'da düzenlenen yeni tanıtım etkinliği ile resmi olarak gün yüzüne çıktı. Kamera özellikleri ile dikkatleri geçen Realme X2, özellikleri sayesinde tam bir fiyat performans canavarı olacağını da gösterdi.

Dörtlü kamera sistemi ile donanan Realme X2, VOOC 2.0 Hızlı Şarj detayına sahip 4000mAh bataryası sayesinde birçok kullanıcının ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. İşlemci olarak Snapdragon 730G tercih eden Realme X2, daha önce piyasaya sürülen Realme XT modelinin devamı olarak gösterildi. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülmeye hazırlanan Realme X2 özellikleri ise hemen aşağıda belirtilen şekilde oldu.

Realme X2 özellikleri

GÖVDE Boyutlar 158.7 x 75.2 x 8.6 mm
Ağırlık 182 g
Çerçeve Ön/Arka Cam (Gorilla Glass 5), plastik çerçeve
SIM Çift SIM
EKRAN Tip Super AMOLED, 16M renk
Boyut 6.4 inch, 100.5 cm2 (~84.3% ekran çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
Koruma Corning Gorilla Glass 5
PLATFORM İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); ColorOS 6
Çip Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)
CPU Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver)
GPU Adreno 618
HAFIZA Kart slotları microSD - 256GB'a kadar
Dahili 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
  UFS2.1
ANA KAMERA Dörtlü sistem 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm
2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera)
2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor
Özellikler LED flaş, HDR, panorama
Video [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], gyro-EIS
ÖN KAMERA Tek 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
Özellikler HDR
Video [email protected]
SES Hoparlör Var
3.5mm jak Var
  Dolby Atmos
BAĞLANTI WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
NFC Var
Radyo FM radyo
USB 2.0, Type-C 1.0 
DİĞER Sensörler Parmak izi (ekran altı), İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula
Batarya   4000 mAh 
Charging Hızlı Şarj 30W: 67% doluluğa 30 dakikada (VOOC Flash Charge 4.0)
ETİKETLER: Realme realme x2