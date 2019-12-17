Realme X2 Tanıtıldı! İşte Realme X2 Özellikleri

Eylül ayında Çin'de ilk defa gösterilen Realme markasının yeni modeli Realme X2, bugün itibarıyla Hindistan'da düzenlenen yeni tanıtım etkinliği ile resmi olarak gün yüzüne çıktı. Kamera özellikleri ile dikkatleri geçen Realme X2, özellikleri sayesinde tam bir fiyat performans canavarı olacağını da gösterdi.
Dörtlü kamera sistemi ile donanan Realme X2, VOOC 2.0 Hızlı Şarj detayına sahip 4000mAh bataryası sayesinde birçok kullanıcının ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. İşlemci olarak Snapdragon 730G tercih eden Realme X2, daha önce piyasaya sürülen Realme XT modelinin devamı olarak gösterildi. 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülmeye hazırlanan Realme X2 özellikleri ise hemen aşağıda belirtilen şekilde oldu.