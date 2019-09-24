Realme X2 Tanıtıldı!

Geçtiğimiz hafta XT modelini tanıtan Realme, orta segmentte iddialı Realme X2 modelini duyurdu. Realme X2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

XT ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan Realme X2, teknik detaylar yönünde farklı bir yöne ilerliyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan modele göre biraz daha güçlü teknik özelliklerle gelen model, orta-üst segment arasında önemli bir oyuncu olabilir.

Gücünü Snapdragon 730G işlemciden alan X2, farklı ram ve depolama varyasyonlarına sahip. 4 / 6 / 8 GB RAM seçenekleri ile birlikte 64 / 128 GB depolama seçenekleri sunan modelin Micro SD Kart desteğine sahip olduğunu söyleyelim. Diğer modeldeki gibi 6,4 inç boyutunda FHD+ ekrana sahip olan X2, Super AMOLED teknolojisi ile parlak ve canlı renkler sunuyor. Ekranda damla çentik tasarımının kullanıldığını ve bu çentiğin içerisinde 32 MP ön kamera bulunduğunu da belirtelim.

Dörtlü kamera kurulumuna yer veren X2, 64 MP f/1.8 ana kameraya sahip. 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kameraya da sahip olan model, bu noktada iddialı bir duruş sergiliyor.

Tüm bunları yaparken 4,000 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan X2, 30W VOOC Flash Charge 4.0 teknolojisi ile hızlı şarj olabiliyor. ColorOS 6 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkan model, Pearl White ve Pearl Blue renk seçeneklerine sahip.

6 GB / 64 GB varyasyonunun yurt dışı satış fiyatı 225 dolar olarak belirlenmişken, 8 GB / 128 GB varyasonunun fiyatı ise 265 dolar olarak belirlenmiş durumda.