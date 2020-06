Realme X3, Amiral Gemisi Model Olarak Tanıtılacak

Realme, geçtiğimiz ay X3 SuperZoom’u tanıtmıştı, şimdi de Hindistan’da düz X3 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak Realme X3’ün tanıtım tarihi net olarak paylaşılmadı ancak heyecanlandıran kısa bir video paylaşıldı.

Realme, bir sonraki üst seviye akıllı telefon modeli olacak Realme X3'ün özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak Realme’nin Hindistan CEO’su Madhav Sheth, Twitter üzerinden bir teaser paylaştı. Kısa videoda Realme telefonların özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz. Hindistan’da 2 milyondan fazla, globalde de 3 milyonun üzerinde kullanıcının Realme X serisini kullandığı belirtiliyor. Telefonun çıkış tarihini bilmiyoruz ancak Realme’nin kullanıcıları fazla bekletmeyeceği açık.

Destined to get closer to the Xceptional, Xquisite & Xtraordinary, #realmeX3 is on its way.

Coming soon. pic.twitter.com/a9ZMnNVoMb