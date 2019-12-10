Realme X50 5G Özellikleri Netleşiyor!

Realme yakın zamanda tanıtması beklenen X50 5G, 5G deneyimini orta segmentte konumlandıracak. Realme X50 5G özellikleri netleşmeye devam ediyor.

Realme X50 5G İşlemcisi Açıklandı!

Bir süredir sessizliğini koruyan Realme, Weibo üzerinden paylaştığı yeni afiş ile birlikte sessizliğini bozdu. X50 5G modeli ile ilgili olan afiş, modelin Qualcomm Snapdragon 765G işlemci ile geleceğini işaret ediyor. 5G deneyimini orta segmente taşıyan bu işlemcinin önümüzdeki sene en popüler işlemcilerden birisi olacağını söyleyebiliriz.

Bu işlemcide bulunan modem ile birlikte 4G üzerinden 1,2 Gbps ve 5G üzerinden 3,7 Gbps hızlara erişmek mümkün olacak. Ayrıca paylaşılan afişteki telefon silüeti yeni modelin ekran içinde ikili ön kamera kurulumu ile geleceğini gösteriyor.

Realme X50 5G modeline ait detaylar şu an için büyük ölçüde belirsiz. Ancak ilerleyen haftalarda teknik detaylar, çıkış tarihi, fiyat ve tasarım açısından daha çok sızıntı ile karşılaşmamız oldukça muhtemel gözüküyor.