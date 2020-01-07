Realme X50 5G Özellikleri ve Fiyatı

5G ağ desteği sunan ilk akıllı telefon modellerinden biri olan Realme X50 5G Çin’de duyuruldu. Sızıntıların ardından nihayet resmi olarak tanıtıldı. 2020’nin trendi olacak 5G’yi destekleyen Android telefonun özellikleri, fiyatı haberimizde.

Realme X50 5G Özellikleri

Çift mod (NSA/SA) 5G ağını destekleyen akıllı telefon Realme X50 5G, onlarca sızıntının ardından Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. 6.57 inç 2400x1080 piksel çözünürlük sunan, 120Hz yenileme hızını destekleyen çift delikli ekrana sahip olan telefon, alüminyum şasili cam metal bir sandviç tasarıma sahip ve 202 gram ağırlığında. Qualcomm’un dahili 5G modemi barındıran sekiz çekirdekli Snapdragon 765G işlemcisiden (Adreno 620 grafik işlemci) güç alan telefonun 6GB, 8GB ve 12GB RAM, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri bulunuyor. Telefon dörtlü kamera sistemiyle geliyor. 64 megapiksel ana kameraya 2x optik yakınlaştırmalı 12 megapiksel lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Önde iki selfie kamerası (16 megapiksel ve 105 derece görüş açılı 8 megapiksel ultra geniş lens) bulunuyor. Telefon ekran içi parmak izi sensörüne sahip değil, parmak izi okuyucusu güç tuşuna yerleştirilmiş.

Kutusundan ColorOS 7.0 ile özelleştirilmiş Android 10 ile çıkan telefona 4200 mAh batarya güç veriyor. 30W hızlı şarj desteği sunan batarya -VOOC Flash Charge 4.0 sayesinde- yüzde 0’dan yüzde 70’e 30 dakikada doluyor.

Realme X50 5G Fiyatı

Realme X50 5G başlangıç fiyatı 360 Dolar. En üst modeli (12GB RAM ve 256GB depolama) 430 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.