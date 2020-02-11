Realme X50 Pro 5G AnTuTu Skoru İle Çok Konuşulacak

Realme X50 Pro 5G, AnTuTu skoru ile dikkatleri üzerine çekmişti. Realme Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı Xu Qi, telefonun gerçek test skorunun bu olmadığını söyledi.

Realme’nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu X50 Pro 5G olacak. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020’de tanıtılacak telefon AnTuTu’da 574985 puan almıştı. Realme’den Xu Qi, bu skorun akıllı telefonunun ön üretim birimine ait olduğunu, piyasaya sürülecek modelin çok daha yüksek puan alacağını açıkladı. Ayrıca telefonun Snapdragon 865 işlemcisi ile geleceğini doğruladı.

RMX2071 model numarasıyla görünen Realme X50 Pro, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe çıkabilen, 20:9 formatında, 120Hz ekrana sahip olacak. Ekranın sol üst köşesinde çift selfie kamerası taşıyan hap şeklinde çentik yer alacak. 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 dahili depolama (daha düşük bellek ve depolama alanlı seçenekleri olabilir) ile gelecek telefon 50W hızlı şarj desteği sunacak.

Realme, bütçe dostu üst seviye akıllı telefonu X50 Pro 5G’yi 24 Şubat’ta resmi olarak tanıtacak ki Çinli üreticinin bu etkinlikte ilk kez yer alacağını belirtelim. Realme’den telefonun yanı sıra Realme TV dahil başka cihazlar görebiliriz.